Crece el rechazo

El incidente en una estación de combustible en Bique, Arraiján, ha generado críticas luego de conocerse que el conductor, quien presuntamente se retiró sin pagar, habría emprendido acciones legales por daño a la propiedad privada contra el despachador.

Se conoció que el conductor del auto de alta gama citó al bombero a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Cerro Silvestre. Ambos han sido citados para mañana viernes.

Ante este hecho, el abogado José Alberto Álvarez manifestó que “el despachador actúo en defensa propia e incluso expuso su vida por los bienes de la empresa... una persona no se puede dejar robar”. Así el jurista Ernesto Cedeño comentó que “este caso puede ser parecido a que un ladrón demande al dueño de la casa, por supuestamente lesionarlo, dentro del hogar, que invadió al robar”.

Por su parte, el abogado Dionicio Rodríguez dijo que el despachador no cometió ningún delito.