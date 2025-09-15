Nacionales

Crece la mendicidad en las zonas urbanas

Nacionales y extranjeros piden dinero en las calles; algunos, dependientes de drogas, otros, por falta de empleo

ML | Personal del Senniaf en operativo de verificación.
Yalena Ortiz
15 de septiembre de 2025

El incremento de personas en situación de calle en las zonas urbanas preocupa a las autoridades debido a la complejidad de cada caso. El consumo de drogas, alcoholismo, la falta de recursos y los problemas familiares son las principales razones por las que estas personas deambulan por las avenidas, según explican los encargados de desarrollo social.

En San Miguelito, los corregimientos con mayor presencia de esta gente son Victoriano Lorenzo (15), Belisario Porras (13) y Omar Torrijos Herrera (8), de acuerdo con el último sondeo de la municipalidad. “La Alcaldía de San Miguelito ha optado por un enfoque de restitución de derechos que prioriza la reinserción social y familiar. La estrategia actual consiste en un levantamiento de datos y un mapeo exhaustivo para ofrecer atención personalizada. El objetivo es garantizar los derechos fundamentales de esta población y vincularla con servicios esenciales de salud mental, apoyo psicosocial y prevención de adicciones”, explicó Gabriel Cogley, directora municipal de Cuidado Social.

La provincia de Chiriquí no escapa a esta realidad. El área comercial y los alrededores del mercado central de David son los sitios con mayor presencia, como explica Miriam Gracia, jefa del departamento de Desarrollo Social de la Alcaldía. “Nos hemos reunido con distintas instituciones gubernamentales y la Cámara de Comercio ante la preocupación por el aumento de esta población. Estamos trabajando en la creación de un albergue”, explicó Gracia.

La atención debe incluir rehabilitación, reinserción social, revinculación familiar e inserción laboral
25
Casos se han recibido este año de menores en trabajo infantil.
