Crecen robos y hurtos en el mes de enero

Al menos ocho personas han sido aprehendidas por su presunta vinculación con delitos de hurto de vehículos y estafa durante las últimas 48 horas, informó el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la entidad, estos hechos han generado una afectación económica estimada en B/. 115,000 a las víctimas. Además, el MP detalló que “en lo que va del año 2026 se han registrado 26 hurtos de vehículos a nivel nacional”.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández señaló que “el control de las pandillas continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad pública, actualmente se mantienen identificadas y judicializadas alrededor de 180 pandillas en todo el país, muchas de ellas dedicadas a los robos y hurtos”.

El jefe policial subrayó que “la estrategia de seguridad ha evolucionado, pasando de operativos puntuales a recorridos diarios y permanentes en las distintas zonas policiales”.

El hecho más reciente se registró en un restaurante del sector de El Empalme, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro donde dos sujetos armados ingresaron a un local y amenazaron a los propietarios.