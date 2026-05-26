Crisis de la Unachi golpea la imagen institucional y el futuro académico

La crisis que enfrenta en estos momentos la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) está socavando el bienestar estudiantil, la economía local y la imagen institucional de la casa de estudios superiores.

Una fuente de alto mando de la institución, que pidió la reserva, destacó que “una de las mayores afectaciones es el deterioro de la imagen de la universidad, situación que se agrava por la incertidumbre generada ante la falta de pagos al personal administrativo y docente”. Según la fuente, este panorama podría provocar una paralización de clases, afectando directamente a miles de estudiantes y repercutiendo además en la economía de la provincia de Chiriquí.

En tanto, el profesor Cristian Nieto, miembro de la asociación de profesores, manifestó “se nos ha dicho que no hay dinero suficiente para pagar las quincenas. Le pedimos a la rectora, Etelvina de Bonagas, que explique ante la comunidad universitaria la realidad en la que nos encontramos”.

Deudas de la Unachi

De acuerdo con reportes, la universidad mantiene una deuda de 12.4 millones de dólares con la Caja de Seguro Social. Además, registra compromisos pendientes por 289 mil dólares con una empresa de telefonía local, correspondientes al segundo semestre de 2025.

A esto se suman obligaciones relacionadas con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) y acreedores bancarios, por descuentos realizados a funcionarios que aún no han sido transferidos.