$!Crisis presupuestaria afecta calidad del menú en cafeterías de la UP

Cada año, la calidad de los alimentos servidos en las cafeterías de la Universidad de Panamá (UP) parece deteriorarse más. Estudiantes denuncian porciones reducidas, deficiencias nutricionales y menús cada vez más limitados, mientras las autoridades universitarias aseguran que enfrentan problemas presupuestarios y administrativos que afectan directamente el servicio.

Actualmente, el campus central cuenta con siete cafeterías y un centro de producción, además de cafeterías en cada centro regional del país. Según explicó César Valdés, director de cafeterías de la UP, el sistema funciona mediante un presupuesto de autogestión y operación interna.

La falta de insumos ha obligado a implementar ajustes en el servicio. Entre las medidas adoptadas se encuentran horarios controlados para desayuno, almuerzo y cena, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles.

No obstante, estudiantes aseguran que las medidas no han sido suficientes y cuestionan la calidad nutricional de los alimentos que reciben diariamente.

Roberto Ah Chong, candidato a rector de la Universidad de Panamá, sostiene que “el verdadero problema es la centralización que impide brindar un servicio digno a los estudiantes. El personal de la cafetería tiene la disposición de mejorar, pero depende de una estructura que controla las compras y el abastecimiento”. Ah Chong propone actualizar el costo del menú subsidiado de 50 centavos a un dólar.

“Después de años de inflación, es imposible mantener calidad nutricional con los costos actuales. Ese ajuste permitiría ofrecer porciones más adecuadas, comida más nutritiva y un servicio más digno”, argumentó.