CSJ: Directora de Migración actuó ilegalmente al impedirle salir del país a Augusto Robinson

De acuerdo a un fallo de hábeas corpus de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, actuó ilegalmente al prohibirle al secretario nacional de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Augusto Robinson, abordar un avión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 5 de abril de 2023.

En la sentencia, la CSJ concluyó que nunca existió un impedimento de salida del país contra Robinson, quien también es vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de la Internacional Socialista y cónsul honorario de Granada en Panamá.

A juicio de la CSJ, la orden ejecutada por el SNM “evidencia un daño” contra Robinson.

La directora del SNM sustentó su acción de impedirle salir del país al secretario de Relaciones Internacionales del PRD en que había recibido un oficio de la juez Decimocuarta Civil de Panamá, Carmen Jurado, que informaba que Augusto Robinson tenía prohibido ausentarse del domicilio de su negocio por ser parte en un proceso civil en ese despacho judicial.

En la sentencia, la Corte Suprema reafirmó que los jueces de la esfera civil no tienen potestad para ordenar impedimento de salida del país y anotó una serie de ilegalidades en las actuaciones de la juez Decimocuarta Civil y de la directora de Migración. En su informe de conducta, Samira Gozaine indicó: “Sobre dicha acción, [prohibición de salida al país a Augusto Robinson] no se registra documentación, limitándose solo al cumplimiento, por parte del inspector migratorio que atiende a la persona, a indicarle sobre la existencia del impedimento ordenado y a no procesar su salida del país”. Una de las ilegalidades encontradas por la CSJ consistió en que el edicto expedido por la juez Decimocuarta Civil, Carmen Jurado, que sirvió para impedirle salir del país, no tenía efectos legales debido a que aún no había sido desfijado.