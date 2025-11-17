CSS aclara incidente en la Policlínica de San Miguelito

Debido al desprendimiento de algunos parasoles decorativos de la fachada de la Policlínica Manuel María Valdés, en San Miguelito, la mañana de este lunes 17 de noviembre de 2025, la Caja de Seguro Social (CSS) informó que “estos elementos presentaban deterioro por el paso del tiempo y no forman parte de la estructura principal, por lo que la losa del edificio no se vio afectada. No se reportaron heridos ni fue necesario suspender los servicios que se brindan a los asegurados”.

Asimismo, la institución reiteró que el proyecto de remodelación de la policlínica, el cual contempla la remoción de los parasoles dañados, ya fue adjudicado y estos trabajos iniciarán a finales del mes de noviembre. “La infraestructura de la instalación tiene 56 años y, debido a la falta de mantenimiento en administraciones anteriores, presenta diversos aspectos que requieren intervención, situación que ya está siendo atendida”, manifiesta el comunicado.

Reafirmamos nuestro compromiso con garantizar la seguridad, el bienestar y una atención de calidad para todos los asegurados, en instalaciones adecuadas y confortables.