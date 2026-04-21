CSS: Avanza investigación por insumos médicos vencidos por $2.5 millones

El Ministerio Público (MP) continúa avanzando en las investigaciones luego de la denuncia presentada por el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, quien alertó sobre el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos impulsado una política de cero tolerancia, que ya empieza a rendir frutos en beneficio del Estado y de la institución”, expresó Mon.

Mon indicó que “como parte de las investigaciones, el Ministerio Público ha realizado diligencias de inspección ocular en los depósitos de la CSS ubicados en Felipillo y El Crisol, y continuarán en los demás centros de distribución a nivel nacional.

De la CSS agregaron que “valoran el impulso que el Ministerio Público ha dado a las investigaciones” y reiteraron que “la institución mantendrá la cooperación irrestricta a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y procurar una administración eficaz, responsable y transparente de los recursos que pertenecen a todos los asegurados”.