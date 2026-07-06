CSS culminará mantenimiento en quirófanos del Complejo Hospitalario esta semana

Este lunes 6 y martes 7 de julio continúan los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado en los 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, informó la Caja de Seguro Social (CSS) mediante un comunicado.

Las labores se extenderán hasta el miércoles 8 de julio, fecha prevista para su culminación, lo que permitirá reanudar con normalidad las cirugías programadas a partir del jueves.

De la CSS explicaron que “la intervención se desarrolla por fases con el objetivo de optimizar el sistema de climatización de las salas quirúrgicas, fortalecer la seguridad de los pacientes, garantizar condiciones adecuadas para el personal de salud y avanzar en el proceso de modernización de la infraestructura hospitalaria”.

Mientras se ejecutan los trabajos, la CSS informó que implementó un plan de contingencia para garantizar la continuidad de la atención quirúrgica. Las urgencias absolutas son atendidas en el quirófano habilitado del Complejo Hospitalario, mientras que las urgencias relativas y otros procedimientos se realizan en la Ciudad de la Salud y en los hospitales Dra. Susana Jones Cano e Irma de Lourdes Tzanetatos.

La institución señaló que esta estrategia ha permitido mantener la atención quirúrgica sin interrupciones durante el período de ejecución de las mejoras.

Con la culminación de estos trabajos, el Complejo Hospitalario fortalecerá su capacidad de respuesta y ofrecerá mejores condiciones para brindar una atención quirúrgica segura, eficiente y de calidad.