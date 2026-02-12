CSS habilita 22 instalaciones con servicios de urgencias las 24 horas durante el Carnaval

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que durante las festividades del Carnaval contará con 22 instalaciones de salud con servicios de urgencias las 24 horas para atender cualquier emergencia.

“Como estamos en Alerta Verde, preparamos un plan de contingencia reforzando todos los servicios de urgencias con más personal de salud, medicamentos e insumos, ya que durante cinco días estaremos al frente de la atención de los pacientes”, manifestó la doctora Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los Servicios de Urgencias de la CSS.

Vernaza explicó que, mientras algunos hospitales y policlínicas mantendrán cobertura continua, otras unidades operarán con horario parcial. Asimismo, la doctora hizo un llamado a la población para que haga un buen uso de los servicios de urgencias y solicitó que, en casos leves —como resfriado común, fiebre o dolor de cabeza—, los ciudadanos eviten acudir a estas instalaciones.

“Los servicios de urgencias están diseñados para los casos más graves o aquellos que requieren atención inmediata; no obstante, siempre estamos preparados para brindar atención tanto a pacientes asegurados como no asegurados”, puntualizó.

Hospitales y policlínicas con atención 24 horas

Bocas del Toro: Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, Hospital de Almirante, Hospital de Chiriquí Grande y Policlínica de Guabito.

Chiriquí: Hospital Dr. Rafael Hernández y Hospital Dionisio Arrocha.

Veraguas: Hospital Dr. Ezequiel Abadía y Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez.

Herrera: Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado Ríos.

Coclé: Hospital Dr. Rafael Estévez.

Panamá Oeste: Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro (Arraiján), Policlínica Dr. Santiago Barraza (La Chorrera) y Policlínica Dr. Juan Vega Méndez (San Carlos).

Panamá Metro: Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Hospital Dra. Susana Jones Cano, Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, Policlínica Manuel María Valdés (San Miguelito) y Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino (Juan Díaz).

Panamá Este: Hospital de Chepo.

Colón: Nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, Policlínica Laurencio Jaén Ocaña (Sabanitas) y Policlínica Nuevo San Juan.

Instalaciones con horario extendido (hasta las 11:00 p. m.)

Policlínica Dr. Alejandro de la Guardia (Betania): Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. Fines de semana y feriados de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés (Calidonia): Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. Fines de semana y feriados de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Policlínica Generoso Guardia (Santa Librada): Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.

Policlínica Gustavo A. Ros (David): Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.

Instalaciones con servicio hasta las 7:00 p. m.

Policlínica Dr. Carlos N. Brin (San Francisco): Lunes a sábado de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Policlínica Dra. Cecilia Guerra (San Antonio): Lunes a sábado y feriados de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Policlínica de Las Cumbres: Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco (Colón): Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. Feriados de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña (Penonomé): Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.