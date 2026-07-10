CSS intensifica jornadas de capacitación sobre Mi Retiro Seguro antes del 18 de agosto

La Caja de Seguro Social (CSS) intensificó el programa de capacitaciones presenciales para orientar a los trabajadores sobre el uso de la plataforma Mi Retiro Seguro, disponible a través de Mi Caja Digital. El objetivo es destacar la importancia de revisar con anticipación su historial de aportes y proyectar su futura jubilación antes del 18 de agosto de 2026, fecha límite para que los asegurados que cumplan con los requisitos puedan ejercer la opción de cambiar de sistema de pensiones.

La directora ejecutiva nacional de Prestaciones Económicas, la Dra. Elsebir Ducreux de Castillero, explicó: “La pregunta que más nos hacen es si pueden cambiarse al sistema nuevo. Nosotros les aclaramos que no todas las personas pueden hacerlo; únicamente quienes pertenecen al sistema mixto y no cumplen la edad de retiro al 1 de marzo de 2032”.

Durante las sesiones, los participantes reciben orientación para utilizar la plataforma y conocer sus principales funcionalidades, entre ellas: verificar la cantidad de cuotas acumuladas, validar que los salarios reportados por los empleadores sean correctos y proyectar el monto estimado de su futura pensión mediante simulaciones en tiempo real.

Las jornadas de capacitación se desarrollarán en instituciones de los sectores privado, público y diplomático.

Entre las entidades participantes figuran la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Cámara Panameña de la Construcción, Nestlé, MiBus, Credicorp Bank, Caja de Ahorros, Canon y Comercial de Motores.

El programa también llegará a las embajadas de México y de los Estados Unidos, así como a la Autoridad Nacional de Tierras, la Procuraduría General de la Administración, el Hospital del Niño, el Registro Público de Panamá, el Ipacoop, la Agencia Panameña de Alimentos, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá y la Autoridad Nacional de Aduanas.