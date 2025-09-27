CSS realiza jornada extraordinaria de cirugías de próstata en la provincia de Herrera

Un total de 40 pacientes de la región de Azuero fueron operados de la próstata este sábado 27 de septiembre, como parte de una jornada extraordinaria de reducción de mora quirúrgica que desarrolla la Caja de Seguro Social (CSS) en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré, provincia de Herrera.

De acuerdo con la entidad, un equipo de médicos cirujanos de la capital se trasladó a la región el pasado viernes y permanecerá hasta mañana domingo 28 de septiembre para realizar las cirugías de resección transuretral de la próstata (RTUP).

Este procedimiento, mínimamente invasivo, es fundamental en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, comúnmente conocida como agrandamiento prostático.

Asimismo, la CSS destacó en un comunicado que los beneficiados son pacientes que llevaban más de seis meses en lista de espera, provenientes de distintas comunidades de las provincias de Los Santos y Herrera.

Cabe señalar que la mayoría de los casos, se trata de hombres con obstrucción urinaria avanzada, dependencia de sondas para orinar o con resultados poco satisfactorios tras sus tratamientos médicos previos.