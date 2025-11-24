CSS rechaza boicot tras apertura ilegal de agendas para el próximo año

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que se detectó la apertura no autorizada de agendas de citas para el año 2026 en la Ciudad de la Salud. “Estas acciones se realizaron sin seguir los procedimientos establecidos ni contar con una estimación adecuada de la cantidad de pacientes que podrían requerir atención”, detalla la entidad de salud.

Se aclaró a la población que “todo anuncio que circule indicando la apertura de agendas para 2026 en hospitales o policlínicas carece de validez y debe ser desestimado. La información oficial sobre la habilitación de citas será comunicada únicamente a través de los canales oficiales de la CSS. Ninguna instalación de salud está autorizada a programar citas para el año 2026 sin seguir los procesos formales correspondientes”.

Además, la institución afirmó que ha iniciado las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de estas irregularidades, las cuales se llevaron a cabo sin informar a las autoridades competentes, lo que afectó directamente la calidad del servicio brindado a los asegurados.

La institución rechazó “enérgicamente estas acciones y cualquier otro intento de boicot, ya que ponen en riesgo la reputación institucional y la correcta gestión administrativa. Reiteramos que las agendas no pueden ser activadas sin cumplir estrictamente los procesos de consulta y autorización, y todo equipo o unidad que haya habilitado citas para 2026 sin permiso será debidamente sancionado”.

La CSS informa que mañana, 25 de noviembre, continuará el proceso de asignación de citas en la Ciudad de la Salud, con el propósito de “corregir el error cometido. Para garantizar un proceso ordenado y seguro, se reforzarán los protocolos de gestión, incluyendo la reorganización de los flujos de atención, el aumento de personal operativo y una comunicación constante con los usuarios”