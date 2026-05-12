CSS señala a diputados Richards y Pérez Barboni por hacer actos proselitistas en sus instalaciones

La Caja de Seguro Social (CSS) reaccionó ante los actos proselitistas dentro de hospitales y policlínicas, los cuales pueden generar zozobra en la población y desinformación sobre el estado real de los servicios de salud.

La institución indicó que “repudia el acto de proselitismo por parte del diputado Betserai Richards en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y el ingreso abrupto con megáfono al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en el área de pacientes críticos, por parte de los diputados Richards y José Pérez Barboni”.

Según la CSS “este tipo de acciones evidencia un grado de irresponsabilidad y falta de respeto a las normas hospitalarias, que deben ser observadas por todos los ciudadanos y que, precisamente, los diputados están llamados a ser ejemplo de comportamiento”.

La CSS consideró necesario aclarar que “debido a una afectación en el sistema de aire acondicionado del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, se ha dispuesto el traslado de cirugías electivas de pacientes hospitalizados hacia la Ciudad de la Salud durante esta semana”.

No obstante, la institución recuerda que “el traslado de pacientes no es un procedimiento que deba realizarse a la ligera, ya que requiere evaluaciones previas, pruebas microbiológicas y el cumplimiento estricto de protocolos, fundamentales para garantizar la seguridad y la vida de los pacientes”.

La CSS aclaró también que este hospital mantiene con normalidad la atención de cirugías de urgencia, así como cesáreas y procedimientos de ginecología y obstetricia.

En relación con la falla del sistema de aires acondicionados, la institución subrayó que “ha gestionado equipos temporales para apoyar el funcionamiento de la planta de enfriamiento, mientras se culminan los trabajos técnicos de reparación”.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni cuestionó la respuesta de la CSS. “Hoy solo con un breve recorrido, por la servidumbre externa al complejo, que no interrumpió ni molestó las operaciones ni tareas hospitalarias, ni genero disturbios a pacientes, buscamos evaluar y escuchar sobre el estatus del complejo. Ustedes exigieron que debíamos pedirles permiso y avisarles para dicha inspección. Pues no, seguiremos fiscalizando, aunque eso les incomode”, compartió en redes sociales.