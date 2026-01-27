Cuidado al visitar las playas y ríos

El director del Centro de Operaciones y Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Morrone, informó que los fuertes oleajes, agentes marinos y el aumento del caudal de los ríos representan los principales peligros para los visitantes que acuden a los sitios de esparcimiento natural en el país.

Morrone indicó que “entre los ríos considerados de mayor riesgo y que se mantienen bajo constante vigilancia por parte de nosotros como autoridad se encuentran el río El Silencio, en la provincia de Bocas del Toro; el río Las Cabras, en Herrera y el río Mamoní, en Panamá Este”.

En cuanto a las playas, explicó que “la peligrosidad se evalúa de acuerdo con la concurrencia de personas; destacamos zonas como La Angosta, La Ensenada, San Carlos y Las Lajas, donde se mantiene un monitoreo preventivo”.

La autoridad reiteró que es importancia acatar las medidas de seguridad en playas, ríos y piscinas, especialmente respetar las banderas de prevención colocadas en los distintos puntos para alertar sobre las condiciones del lugar.

Por su parte, el cabo segundo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Handry García, recomendó que “es necesario permanecer en las áreas donde se encuentren los guardavidas, atender los letreros de advertencia y evitar el consumo de alimentos pesados antes de ingresar al agua”.

Asimismo, hizo un llamado a no ingresar al mar cuando exista oleaje elevado ni a los ríos cuando se presenten corrientes imprevistas, con el fin de prevenir accidentes.