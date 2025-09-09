Culmina jornada “Operation Walk” con 76 cirugías

La jornada quirúrgica “Operation Walk”, desarrollada en el Hospital Santo Tomás (HST), permitió la realización de 76 cirugías, beneficiando a 35 pacientes, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

Las intervenciones iniciaron el 4 de septiembre pasado, con el apoyo del Despacho de la primera Dama, el Minsa y Fundayuda.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en compañía del director médico del HST, Luis Carlos Bravo, realizó una visita a los pacientes beneficiados con las cirugías, en donde resaltó el apoyo invaluable por parte de Operation Walk Virginia y a todo el personal médico del Hospital Santo Tomás.

“Ellos han venido a dedicarnos su tiempo y esfuerzo; agradecemos en nombre de todos los pacientes que han sido tratados en esta instalación”, indicó.

Boyd mencionó que “estas cirugías contribuyen significativamente a disminuir la mora quirúrgica y que, bajo la coordinación de la Oficina de Asuntos Internacionales del Minsa, encargada de realizar los contactos necesarios para ejecutar estos programas, se podrá seguir avanzando para beneficiar a un mayor número de personas”.

El Dr. Ariel Saldaña, coordinador de “Operation Walk”, indicó que, desde su inicio en el año 2005, este programa ha transformado la vida de más de 1,600 panameños de escasos recursos, para permitirles volver a caminar sin dolor y reincorporarse a sus actividades cotidianas.

La Operation Walk Virginia la integran un grupo de voluntarios compuesto por cirujanos ortopedas, enfermeras, instrumentistas, anestesiólogos, internistas y fisioterapeutas, los cuales se unieron al equipo del HST para asegurar el éxito de esta jornada enfocada en cirugías gratuitas de implantes de cadera, rodillas simples y rodilla.