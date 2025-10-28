Declaran alerta roja por lluvias en Chiriquí, Veraguas y Los Santos

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), declaró alerta roja a partir de las 8:00 p.m. de ayer lunes, 27 de octubre, de para las siguientes áreas del territorio nacional:

- Sur de los distritos de Soná, Las Palmas y Mariato, provincia de Veraguas.

- Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

- Distritos de Barú, Renacimiento y Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Asimismo, elevaron a alerta amarilla en:

- Veraguas (zona norte)

- Herrera

- Comarca Ngäbe Buglé

“Esta medida se adopta ante el incremento de las lluvias, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra que han afectado a diversas comunidades del país”, explicaron en un comunicado.

Varias familias han sido evacuadas y trasladadas a albergues temporales, donde reciben asistencia básica y atención humanitaria por parte de los equipos de respuesta interinstitucional.

Con la declaratoria de Alerta Roja, se movilizan todos los recursos humanos, logísticos y operativos del Sistema Nacional de Protección Civil y de las instituciones de Gobierno, para brindar apoyo inmediato a las comunidades afectadas y garantizar una respuesta efectiva.

Se mantiene el monitoreo constante de los niveles de los ríos, así como la evaluación de daños y necesidades en las áreas impactadas por las lluvias.

Recomendaciones

- Mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del SINAPROC.

- Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.

- No permanecer ni circular en áreas propensas a deslizamientos o inundaciones.

- Preparar un plan familiar de emergencia y tener lista una mochila con artículos esenciales.

- Reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al 911 o a las líneas provinciales del SINAPROC.