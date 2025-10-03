Decomisan 14 armas de fuego en la cárcel Nueva Esperanza

Tras recibir información suministrada por residentes de la provincia de Colón, las autoridades lograron el decomiso de armas de fuego en los pabellones 1, 2, 3 y 6 del centro penitenciario Nueva Esperanza.

Conforme al reporte oficial de la Policía Nacional (PN), “la acción se desarrolló en el marco de la Operación Armagedón XL, mediante la cual se incautaron trece (13) armas de fuego que se encontraban ocultas dentro del penal y que presuntamente eran utilizadas para fortalecer estructuras delictivas tanto en el interior como en el exterior de la cárcel”.

Durante el operativo también se decomisaron los siguientes artículos:

30 paquetes transparentes con presunta cocaína

30 bolsitas con presunta marihuana

192 municiones

20 proveedores

165 teléfonos celulares

80 armas blancas tipo platina

17 pesas digitales.