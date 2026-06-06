Decomisan armas de fuego y artículos prohibidos en La Joyita

La Policía Nacional, en conjunto con los estamentos de seguridad, informó que logró el decomiso de armas de fuego y una gran variedad de artículos de ingreso prohibido durante la masiva requisa integral ejecutada este sábado en el Centro Penitenciario La Joyita.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el hallazgo de estos elementos ilícitos representaba una seria amenaza y un riesgo inminente para la seguridad, la convivencia y el orden interno dentro del recinto carcelario.

Asimismo, afirmaron que este operativo sorpresa forma parte de la estrategia articulada para fortalecer el control institucional por parte del Estado y combatir de manera vertical las actividades delictivas que se operan desde los pabellones. Con la remoción de estos objetos peligrosos, las fuerzas del orden buscan neutralizar posibles focos de violencia y desmantelar las redes internas que vulneran la normativa del sistema penitenciario de la república.