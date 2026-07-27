Decomisan fusil de asalto y otras armas en operativos policiales

La Policía Nacional informó que decomisó tres armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto, además de municiones, y aprehendió a un hombre de 50 años durante operativos realizados en los sectores de Parque Lefevre y Río Abajo.

Según la entidad, en el sector de La Ratonera, corregimiento de Parque Lefevre, las unidades policiales localizaron una bolsa que contenía un fusil calibre 5.56, sin serie visible y pintado de verde, negro y anaranjado. Junto al arma también fue hallado un proveedor con cinco municiones.

La institución agregó que, posteriormente, en un lote baldío de una vereda cercana, se incautó una pistola calibre .40 con su respectivo cargador y una munición sin detonar.

En un operativo paralelo realizado en los alrededores de la barraca La Porqueriza, en Río Abajo, la Policía indicó que sus unidades interceptaron a un hombre de 50 años que mostró una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial.

Tras efectuarle una verificación corporal, los agentes le encontraron una pistola calibre 9 milímetros con su proveedor y municiones, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes.