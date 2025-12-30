Decretan arresto domiciliario para extesorero de David por presunto peculado agravado

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Rita Williams, decretó cuatro medidas cautelares para el extesorero de la Junta Comunal del corregimiento de David cabecera, luego de que se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado.

La juzgadora tomó la decisión durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada la tarde del sábado 27 de diciembre de 2025, en la cual ordenó arresto domiciliario en una residencia ubicada en la Urbanización Cerro Viento, en el corregimiento Rufina Alfaro del distrito de San Miguelito (solo podrá salir para asistir a su lugar de trabajo ubicado en Clayton); reporte periódico los lunes de cada semana en la sección de medidas cautelares del distrito de San Miguelito; prohibición de salida del país e ingreso a la provincia de Chiriquí (solo entrará para audiencias); y prohibición de acercarse a la Junta Comunal de David y visitar a las personas de la Junta Comunal de David Cabecera.

El tribunal de garantías, previamente, legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte del Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal Yuly Fuentes, quien anunció recurso de apelación. La audiencia para atender el recurso se agendó para las 10:00 a.m. del próximo lunes 5 de enero de 2026.

En este acto, la asistencia legal del imputado la ejercieron los defensores particulares Rafael Santamaría y Liseth Berrocal.

La investigación de esta causa penal se inició luego de que la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe de auditoría relacionado con una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera entre los años 2019 a 2024.