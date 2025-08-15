Defensoría abre quejas de oficio por presunta negligencia médica en el Hospital Nicolás A. Solano y el Santo Tomás

La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional en La Chorrera, abrió una queja de oficio contra el Hospital Nicolás A. Solano y el Hospital Santo Tomás, ante la posible negligencia médica y vulneración del Derecho a la salud y a la Mujer, por mortalidad materna en los servicios públicos, con relación a la muerte de una joven embarazada y sus gemelos.

Igualmente, la Institución Nacional de Derechos Humanos, informó que inició una investigación oficiosa al Hospital Nicolás Solano, para determinar presunta vulneración al derecho a la salud, ante la información que ha circulado en redes sociales sobre la muerte de un paciente de 47 años, quien pierde la vida en el mencionado hospital, mientras esperaba ser atendido.

“La Defensoría del Pueblo ve con suma preocupación los últimos casos alrededor del Hospital Nicolás Solano, los cuales han sido señalados en medios de comunicación social; por ello dará un especial seguimiento a cada uno de estos casos, en atención a su misión constitucional de protección y defensa de los derechos humanos”, sostuvo la institución.