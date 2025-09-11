Defensoría del Pueblo condena violencia escolar y llama a actuar frente a videos virales

La Defensoría del Pueblo de Panamá expresó su rechazo ante los hechos de violencia entre niños, niñas y adolescentes (NNA) difundidos en redes sociales.

“Rechazamos enérgicamente este tipo de conductas que afectan el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes”, señaló la institución en un comunicado oficial.

La Defensoría hizo un llamado urgente a las familias, centros educativos, comunidad y autoridades para fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento. “Es imperativo garantizar que cada niño, niña o adolescente pueda desarrollarse en un entorno de respeto, seguridad y pleno ejercicio de sus derechos humanos”, enfatizaron.

En la nota, se recordó que la Ley 285 de 2023, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, recoge los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. “El entorno escolar debe ser un espacio seguro para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de la niñez y adolescencia”, subrayó la Defensoría.

Finalmente, la institución señaló que “como miembro del Sistema de Protección Integral, reiteramos nuestro rol en la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poniendo siempre en el centro el interés superior del niño”.