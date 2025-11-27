Defensoría destituye a funcionario vinculado a Operación “Fin de Año Seguro 2025”

El funcionario César Quintero Rodríguez fue destituido de la Defensoría del Pueblo, tras verificar su identidad entre las personas mencionadas en el Oficio No. FD-AP-01-7320, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en el marco de la Operación “Fin de Año Seguro 2025”, informó la institución.

La Defensoría reiteró, mediante un comunicado, que no tolerará conductas que vulneren la ley o comprometan la confianza ciudadana, y continuará fortaleciendo sus mecanismos internos de control para garantizar un servicio público íntegro, responsable y al servicio de la población.

La Defensoría, aseveró que mantendrá una colaboración plena y oportuna con el Ministerio Público y con todas las autoridades competentes, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y a las acciones de justicia que correspondan.