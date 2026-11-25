La Defensoría del Pueblo expresó “profunda preocupación” y lamentó los hechos de violencia ocurridos en el entorno escolar, que han trascendido públicamente y que “evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de toda forma de violencia entre niños, niñas y adolescentes (NNA)”.

El caso guarda relación con el hecho denunciado por la familia de un niño de 9 años que terminó con fracturas en ambos brazos tras ser presuntamente agredido por tres compañeros de escuela en Calzada Larga, Panamá Norte.

Ante esta situación, la institución se inició “una investigación de oficio, a fin de conocer las circunstancias en que ocurrieron, verificar las actuaciones de las autoridades educativas y determinar si se adoptaron oportunamente las medidas correspondientes al caso”.

De acuerdo con el reporte “la violencia escolar no debe abordarse únicamente cuando alcanza consecuencias graves. Es fundamental prestar atención a las señales de alerta, escuchar a los NNA, identificar posibles antecedentes de intimidación, amenazas, hostigamiento o agresiones, y actuar de manera oportuna para evitar que estas situaciones se repitan o escalen”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las madres, padres, tutores y cuidadores a “fortalecer el acompañamiento de sus hijos e hijas, mantener espacios de comunicación y confianza, escuchar sus preocupaciones, conocer lo que ocurre en sus entornos escolares y enseñarles que ninguna forma de violencia, intimidación o humillación debe ser aceptada ni normalizada”.

De igual manera, exhortaron a los centros educativos a cumplir de manera diligente con las responsabilidades establecidas en la Ley 289 de 24 de marzo de 2022, que “Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, y su reglamentación, así como con el marco de protección integral establecido en la Ley 285 de 2022”.

Lo cual “implica prevenir, identificar, investigar, atender y dar seguimiento a las situaciones de violencia escolar, activar los mecanismos correspondientes y garantizar medidas de protección y asistencia para los niños, niñas y adolescentes involucrados”.