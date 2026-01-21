Defensoría promoverá derechos humanos en la Feria de San Sebastián de Ocú

Personal de la Defensoría del Pueblo estará presente este año en la Feria de San Sebastián de Ocú 2026, en su sexagésima quinta versión LXV, reconocida por ser una de las celebraciones culturales y tradicionales más emblemáticas del país, informaron de la entidad.

Detallaron que, “durante los cinco días de la feria, 21 al 25 de enero la Defensoría del Pueblo tendrá su ‘stand’ con el cual desarrollará jornadas de orientación ciudadana, atención de consultas y divulgación de los derechos y deberes fundamentales, con especial énfasis en el acceso a servicios públicos, la prevención de la violencia, la inclusión social y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, indicaron que se impulsarán espacios educativos y de sensibilización dirigidos a familias, jóvenes y personas mayores.

La participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) en este evento cultural busca acercar sus servicios a la población, por lo cual extiende una invitación a residentes y visitantes para visitar el ‘stand’ informativo durante la feria, conocer y escuchar de primera mano las inquietudes de la ciudadanía para canalizar soluciones oportunas y efectivas a través de su Oficina Regional, agregaron de la Defensoría en un comunicado.