Defensoría reitera su llamado a redoblar esfuerzos frente a la violencia de género

La Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección Nacional de Protección de los Derechos de la Mujer, expresó su profunda preocupación ante el incremento de los casos de femicidio registrados en el país durante el presente año, y reiteró la necesidad de fortalecer la prevención, la protección y la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Durante una conferencia de prensa, la directora nacional Alessandra Chena, quien también coordina el Observatorio Panameño de Lucha contra la Violencia de Género, lamentó que hasta el mes de septiembre se contabilizaran 12 femicidios, cifra que aumentó recientemente con el caso de Selinda y la muerte de una joven en Veraguas, aún sin esclarecer ni calificar oficialmente.

"Estos hechos estremecen a la sociedad panameña y nos obligan, una vez más, a reflexionar sobre la urgente necesidad de reforzar la prevención, la protección y la respuesta institucional frente a la violencia de género", enfatizó Chena.

La vocera destacó que la Defensoría del Pueblo mantiene un Plan Nacional de Trabajo orientado a la sensibilización y educación en derechos humanos de las mujeres, con énfasis en la promoción de masculinidades positivas,noviazgos saludables y la prevención de todo tipo de violencia.

Hasta la fecha, la institución ha desarrollado más de 800 actividads a nivel nacional, entrecharlas, volanteos informativos y defensorías móviles en instituciones públicas, centros educativos, universidad empresas y hospita, buscando llegar a todos los sectores de la población.

Asimismo, Chena subrayó que la Defensoría brinda acompañamiento integral a mujeres que deciden denunciar, garantizando orientación, seguimiento y protección durante todo el proceso.

"Nos duele profundamente que, a pesar de los esfuerzos institucionales y sociales, continúen ocurriendo hechos tan dolorosos. La violencia contra la mujer no es un