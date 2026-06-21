Delegación de alcaldes y jóvenes líderes panameños realiza visita oficial a Israel

Una delegación de alcaldes y jóvenes líderes políticos panameños se encuentra actualmente en Israel como parte de una visita organizada por la Embajada de Israel en Panamá, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y promover el intercambio de experiencias en áreas clave para el desarrollo local y la innovación.

La entidad diplomática indicó que, durante su estadía, los participantes recorren diversos sitios históricos y culturales de Israel, además de conocer de cerca el ecosistema económico, tecnológico y de innovación que ha posicionado al país como uno de los principales referentes mundiales en emprendimiento y desarrollo.

Asimismo, manifestó que, como parte de la agenda, la delegación participará en MUNIEXPO 2026, que se celebra en Tel Aviv y es considerado el principal encuentro internacional sobre innovación municipal y ciudades inteligentes. El evento reúne a autoridades locales, expertos y representantes de distintos países para intercambiar conocimientos y presentar soluciones innovadoras para la gestión urbana y el desarrollo sostenible de las ciudades.

Según informó la Embajada de Israel en Panamá, esta experiencia permitirá a los participantes ampliar sus conocimientos, establecer nuevas conexiones y explorar oportunidades de colaboración que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones entre Panamá e Israel.