Delegaciones estudiantiles de Darién participan en encuentro de bandas en Pinogana

Más de 20 delegaciones estudiantiles de la provincia de Darién participaron en el encuentro de bandas organizado por el Municipio de Pinogana y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Antes del inicio del evento, tres jóvenes darienitas recibieron el pabellón nacional por sus logros en distintas disciplinas. Entre ellos estuvo Leydis González, modelo, exreina de belleza y chef profesional oriunda de Boca de Cupe, quien este año obtuvo una medalla de bronce en la World Chef Challenge en Las Vegas, convirtiéndose en la primera chef afrodescendiente darienita en alcanzar ese reconocimiento.

También fue abanderado el atleta Carlos Alvarado, seis veces campeón nacional U-18 en lanzamiento de jabalina, subcampeón nacional y centroamericano en varias ocasiones, y medallista en competencias en Guatemala, Venezuela y Costa Rica. Alvarado también fue campeón en los Juegos Codicader en San Salvador en 2024.

El tercer homenajeado fue Michael Jasir Bernal, medallista de bronce en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe en Montería, Colombia, y miembro de la Liga de Boxeo de Darién.

La alcaldesa de Pinogana, Nadine González, señaló que al encuentro asistieron delegaciones de la comarca indígena y bandas de Yaviza, Santa Fe, Tortí y Chepo. “De verdad que es un agrado poder compartir con el pueblo darienita, algunas de las delegaciones vinieron desde muy lejos, realizando un sacrificio para participar del evento. Es una logística muy grande para poder movilizar a las delegaciones, y se requiere de mucho esfuerzo”, indicó.