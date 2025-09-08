Dengue en Panamá: 15 defunciones y 10,188 casos en lo que va del año

En el país se registran un total de 10,188 casos acumulados de dengue y 15 defunciones a nivel nacional, hasta la semana epidemiológica N.° 33 (del 10 al 16 de agosto de 2025). Del total de los casos, 9,044 son sin signos de alarma, mientras que 1,074 con signos de alarma y 70 dengue graves.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 2,946 casos; seguido por la Región de San Miguelito con 1,951 casos; Panamá Oeste con 1,168; Panamá Norte con 992; Chiriquí con 649; Bocas del Toro con 553; Los Santos con 378; Veraguas con 368; Darién con 293; Colón con 287; Panamá Este con 219; Herrera con 161; Coclé con 156; Comarca Ngäbe-Buglé con 58; Kuna Yala con 9 casos.

Hospitalizaciones

Hasta la fecha se contabiliza 956 pacientes que han requerido tratamiento intrahospitalario.

Defunciones

En lo que va del 2025, se ha notificado un total de 15 defunciones. Los decesos se registran en las regiones de Chiriquí 4; Bocas del Toro 3; Darién 2; Metropolitana 2; Panamá Este 2; Coclé y San Miguelito con 1 cada uno.

Tasa de incidencia nacional

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica número 33 del 2025, es de 223 casos por 100 mil habitantes.

La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 10 y 59 años.