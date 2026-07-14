Deportan y expulsan a 41 colombianos por historial delictivo

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá realizó este martes un nuevo vuelo de deportación y expulsión con destino a Colombia, trasladando a un total de 41 ciudadanos de esa nacionalidad desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook. La medida se ejecutó de conformidad con la normativa migratoria vigente, con el objetivo de fortalecer el control de las fronteras nacionales y salvaguardar la tranquilidad en el territorio panameño.

Del total de ciudadanos retornados, 22 fueron sometidos a procesos administrativos de deportación y 19 a procesos de expulsión. El grupo estuvo integrado mayoritariamente por hombres, con un total de 36 masculinos y 5 femeninas. En el desglose de las deportaciones se contabilizaron 19 hombres y 3 mujeres, mientras que el grupo de los expulsados quedó conformado por 17 hombres y 2 mujeres.

Las autoridades migratorias detallaron que las 19 expulsiones aplicadas corresponden a individuos cuyos antecedentes y conductas representan una amenaza directa para la seguridad pública y el orden interno del país. Entre las principales causales delictivas que motivaron esta medida figuran antecedentes por homicidio agravado, hurto agravado, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y posesión agravada de drogas.

Asimismo, entre los sancionados con la expulsión se encontraban personas vinculadas al porte ilegal, fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones, así como al uso de documentación fraudulenta. Otros de los ciudadanos procesados presentaban reincidencia por ingreso irregular tras haber sido deportados previamente, o mantenían vínculos activos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y a la movilidad clandestina.