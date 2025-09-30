Desalojan a buhoneros de los predios de la estación de Pan de Azúcar

Este martes, 30 de septiembre, el Metro de Panamá lideró un operativo interinstitucional en la estación de Pan de Azúcar, enfocado en el desalojo del comercio informal conocido como “buhonería”.

La acción fue coordinada por la administración del Metro y contó con el apoyo de la Unidad Policial del Metro, la Policía Nacional de la Zona, Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Migración.

El sábado pasado se realizó también un operativo de desalojo en el área de San Miguelito.

El Metro de Panamá recordó que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo n.° 261 de 4 de abril de 2014, modificado por el Decreto Ejecutivo n.° 628 del 20 de octubre de 2020 y el Decreto Ejecutivo n.° 82 de 21 de marzo de 2023, que establece el “Reglamento de Viajeros” de Metro de Panamá, está prohibido dedicarse a la venta de bienes o servicios en trenes, estaciones, pasarelas y áreas peatonales elevadas o adoquinadas alrededor de las estaciones o instalaciones que se ubiquen en servidumbre pública o propiedades del Metro de Panamá, ya sea de forma permanente o ambulatoria.