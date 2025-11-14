Desarticulan red que metía drogas en las maletas de los pasajeros

En una operación antidroga realizada el pasado 12 de noviembre, las autoridades panameñas aprehendieron un total de 59 personas por presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, informó el Ministerio Publico (MP).

Según el MP de los detenidos, 25 laboraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 10 habían sido separados previamente y 15 laboraban al momento de las detenciones.

¿Cómo operaban?

El fiscal antidroga Julio Villarreal detalló que el grupo criminal operaba dentro del aeropuerto mediante una práctica conocida como “colillaje”, modalidad en la que los colaboradores implicados intercambiaban etiquetas de equipaje para introducir maletas cargadas con droga en los vuelos internacionales. El fiscal explicó que esto ocurría cuando el viajero ya había entregado su maleta para el embarque, en ese momento, los trabajadores del aeropuerto retiraban la colilla original y la colocaban en otra maleta que ya contenía la sustancia ilícita.

Por su parte, el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Irving Castillo, subrayó que el “colillaje” es una técnica que ha sido detectada en varios aeropuertos internacionales y que requiere un alto grado de coordinación entre los implicados dentro de las terminales aéreas para evadir los controles de seguridad.

En tanto, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que además de las aprehensiones, durante los allanamientos nexos a la red criminal se logró la incautación de drogas, armas, municiones, dinero en efectivo, equipos tecnológicos y artículos de alto valor, presuntamente adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico.

Cabe señalar que estas diligencias forman parte de los operativos “Eros” (con 44 aprehendidos) y “Colibrí” (con 15 aprehendidos), ambos vinculados a una misma red criminal.