Descartan daños graves en el puente de las Américas y se mantienen restricciones para vehículos pesados

Tras la inspección de la pila 10, la superestructura y la losa de rodadura, se determinó que el puente de las Américas no muestra signos de fallas inmediatas ni hallazgos críticos en las áreas priorizadas. Esto, a raíz de la explosión e incendio de camiones cisterna registrados el pasado 6 de abril en el sector de La Boca, zona ubicada debajo de algunas columnas de la estructura.

Sin embargo, se recomendó mantener las restricciones de tráfico a vehículos con una carga máxima de 10 toneladas, disposición vigente desde 2009. Esta medida se mantendrá mientras se realizan pruebas adicionales y labores de mantenimiento, con el fin de garantizar la seguridad en la vía, utilizada diariamente por miles de usuarios.

Los resultados de la inspección, realizada por el equipo técnico interinstitucional liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (US Army Corps of Engineers), fueron presentados por Edwin Lewis y Karen Caballero, director y subdirectora de Estudio y Diseño del MOP, respectivamente. Ambos detallaron las recomendaciones derivadas de la evaluación en las zonas afectadas por el siniestro.

En el informe se sugiere realizar, a corto plazo, una radiografía o escaneo de la pila 10, así como del resto de las pilas a mediano plazo. En la superestructura de acero, es necesario repintar las áreas comprometidas e instalar extensómetros en zonas afectadas y no afectadas para el monitoreo comparativo de datos.

Igualmente, se contempla la obtención de muestras de acero para pruebas de laboratorio que verifiquen las propiedades del material. En la losa de rodadura se desarrollarán, a corto plazo, ensayos en la losa y la cubierta reforzada con fibra de carbono, además del reemplazo de dicha fibra a mediano plazo. En las pilas de hormigón, se recomendaron pruebas en múltiples niveles.

El informe añade que no se observa distorsión visible en los elementos estructurales de acero ni en las placas de refuerzo; los remaches y pernos se mantienen intactos. No obstante, la pintura exterior presenta descascaramiento y se detectó corrosión aislada, similar a la de zonas no expuestas al fuego.

En la losa de rodadura se efectuaron pruebas de sondeo con martillo. Al comparar las secciones afectadas con las no expuestas al calor, no se encontraron signos de fallos inmediatos.

Finalmente, Lewis destacó que los resultados obtenidos por el personal panameño y el estadounidense coinciden. Los desplazamientos registrados mediante puntos de topografía han sido tan bajos que el comportamiento del puente es similar al que presentaba antes del accidente.

Asimismo, recordó que en noviembre pasado se inició una evaluación conjunta con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cuyo objetivo es definir las intervenciones requeridas en la estructura a corto, mediano y largo plazo.