Descontrol emocional, causas de las agresiones en las escuelas

Dificultades para regular las emociones, aprendizaje de modelos de violencia, falta de habilidades para resolver conflictos y necesidades emocionales no atendidas forman parte de los factores que según los expertos llevan a los adolescentes a ser violentos en los centros educativos.

Ariel Hughes Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAFA), planteó que “es momento de que el Ministerio de Educación impulse la creación de una Dirección Nacional de Seguridad Educativa, con capacidad técnica para coordinar acciones de prevención y respuesta”.

Según Hughes, esta instancia debería articular programas de inteligencia preventiva, atención psicológica, trabajo social, mediación de conflictos, actividades deportivas, culturales y artísticas, fortalecimiento de valores, participación de las familias, coordinación con los estamentos de seguridad y alianzas con comunidades de fe y organizaciones civiles.

Sobre los factores que llevan a los jóvenes a agredir a otros, Monique Amado, directora ejecutiva de la Fundación Ni Uno Más explicó que “no existe una única causa. La conducta agresiva suele ser el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí: dificultades para regular las emociones, modelos de violencia aprendidos en distintos entornos, falta de habilidades para resolver conflictos, búsqueda de aceptación por parte del grupo o necesidades emocionales no atendidas”.

Amado enfatizó que comprender estas causas no implica justificar las agresiones, sino reconocer que la prevención debe involucrar tanto a quien sufre la violencia como a quien la ejerce, además de toda la comunidad educativa.

En cuanto a las acciones preventivas, la capitán Nitzia Nicholson, de la Policía Nacional, señaló que el Servicio de Policía de Niñas, Niños y Adolescentes desarrolla jornadas de capacitación en los centros escolares sobre prevención del bullying, pandillas, uso responsable de las redes sociales y riesgos asociados al consumo de sustancias ilícitas.

La oficial destacó que la institución también ejecuta los programas GREAT y DARE, iniciativas de proximidad y prevención dirigidas a proteger a la niñez y la juventud mediante el fortalecimiento de factores de protección dentro de las escuelas y las comunidades.