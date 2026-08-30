Deslizamiento de tierra sepulta parcialmente una vivienda en La Chorrera

Una vivienda quedó parcialmente sepultada por un deslizamiento de tierra registrado la mañana de este domingo, 30 de agosto, en el sector de Las Pavas, comunidad de Amador, distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

El incidente fue reportado a las 6:57 a.m., según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). En el inmueble residen cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad.

Personal de SINAPROC se mantiene en el lugar para evaluar la situación y coordinar la asistencia a los afectados.

El COEN también reportó otros incidentes ocurridos entre las 8:00 p.m. del 29 de agosto y las 8:00 a.m. del 30 de agosto.

En La Lagunita, Chame, fue ubicada sana y salva una persona que se encontraba desorientada.

En 24 de Diciembre, Panamá Este, un árbol cayó sobre una vivienda donde se encontraban tres adultos y un menor, sin que se registraran afectados.

Además, en Cañita, Chepo, un árbol obstruyó la vía y afectó el tránsito vehicular. Personal de SINAPROC y del Cuerpo de Bomberos realizó las labores para despejar la carretera.