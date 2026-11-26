Más de 200 funcionarios del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) y el Despacho de la Primera Dama participaron en el gran Forratón “Celebremos la magia y la solidaridad”, una jornada destinada a preparar más de 3,000 juguetes para niños de distintas regiones del país.

Durante la actividad, los colaboradores de las tres instituciones se encargaron de organizar y envolver los regalos que serán distribuidos principalmente en comunidades afectadas por el reciente sismo, con el propósito de llevar alegría a los niños durante la temporada navideña.

La jornada permitió unir esfuerzos y coordinar el trabajo de las instituciones para apoyar a las familias que enfrentan situaciones difíciles, especialmente en las zonas impactadas por el movimiento sísmico.

Con esta iniciativa, el Despacho de la Primera Dama, el INADEH y CONADES suman esfuerzos para que miles de niños reciban un regalo esta Navidad.