Desplegan operativo en los puertos para fiestas patrias

Para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad antes del zarpe de las embarcaciones, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desplegará 134 inspectores en puertos autorizados del país durante el operativo nacional de seguridad, que se realizará del 1 al 5 de noviembre, con motivo de las fiestas patrias.

La AMP mantendrá el operativo en Los Santos, los puertos de Pedasí: El Arenal, Isla Iguana y La Yeguada; Colón, capitanía de Cristóbal, Portobelo, Isla Grande, La Guaira, Río Indio, Miguel de la Borda, Cacique, Portobelo - Ruinas, Portobelo - Congo, Portobelo - La Estacada, Puerto Lindo y Portobelo - Policía; Darién, puerto La Palma, puerto Quimba y puerto Yaviza; Veraguas: puerto Mutis, Santa Catalina y Puerto Vidal (Pixvae); Chiriquí, puerto Pedregal: Base, Boca Chica y Punta Tierra; Coclé, puerto Aguadulce; Guna Yala, Obaldía y La Miel; Panamá, puerto Coquira, puerto Taboga, puerto Panamá; Bocas del Toro: puerto Almirante, puerto Chiriquí Grande y puerto Bocas Isla.

Los requisitos de seguridad para las embarcaciones son los siguientes:

- Chalecos salvavidas para todos los ocupantes.- Equipo de comunicación en buen estado.- Bengalas de señalización.- Extintores portátiles tipo ABC (mínimo 4 kg).- Motores fuera de borda en óptimas condiciones.- Tripulación capacitada en seguridad de navegación.

La AMP hace un llamado a capitanes, pasajeros y operadores a colaborar y seguir las instrucciones de las autoridades para un viaje seguro. Entre las recomendaciones se incluye:

- Cumplir con el horario de navegación.

De acuerdo con los datos de 2024, unos 34.779 pasajeros se movilizaron en 2.940 viajes por vía marítima durante las fiestas patrias.