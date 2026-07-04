Despliegan drones para fortalecer seguridad en fronteras

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) informó que puso en marcha una estrategia de modernización tecnológica orientada a desarticular a organizaciones criminales transnacionales que operan en zonas fronterizas, con el despliegue operativo de aeronaves no tripuladas (RPAS).

La medida responde a las directrices del presidente José Raúl Mulino, quien en su reciente Informe a la Nación anunció la integración de sistemas tecnológicos para el combate a la delincuencia organizada y una ofensiva frontal contra el narcotráfico en Panamá. Como eje central de este esfuerzo, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) incrementó sus capacidades con la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (COANT), una unidad especializada que incorpora aeronaves controladas a distancia para operaciones de precisión en el control territorial.

La entidad explicó que la nueva compañía basa su accionar en inteligencia aérea en tiempo real, lo que permitirá mejorar la vigilancia, respuesta y cobertura en áreas de difícil acceso, fortaleciendo la seguridad territorial y la lucha contra el crimen organizado.