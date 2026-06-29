Desprendimiento de antena en la Lotería Nacional moviliza a cuerpos de emergencia

La mañana de este lunes, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República atendieron un incidente estructural en la sede de la Lotería Nacional de Beneficencia, luego de que una antena ubicada en la azotea del edificio se desprendiera parcialmente de su base, quedando suspendida sobre la vía pública.

El reporte de la institución de seguridad se registró a las 8:58 a.m., luego de que el capitán Pablo Beausoliel divisara la estructura inclinada desde las inmediaciones del edificio. La alerta activó el protocolo de emergencia del Centro de Operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyos equipos se trasladaron al sitio en pocos minutos.

Detallaron que, como primera medida de mitigación, las unidades bomberiles procedieron con la evacuación preventiva de las áreas de riesgo del edificio. Simultáneamente, agentes de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional establecieron un perímetro de seguridad, procediendo al cierre de calles y desvíos vehiculares en el sector.

El personal de la Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate constató que la antena se encontraba fracturada en dos partes. Ante esto, los rescatistas ejecutaron una maniobra de anclaje especializado para fijar ambos segmentos a la parte superior del inmueble, evitando su caída hacia las aceras y calles aledañas.

Tras el aseguramiento, especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) evaluaron la zona y dictaminaron que el peligro inmediato había sido eliminado. No obstante, las autoridades notificaron a la administración de la Lotería Nacional la recomendación de reinstalar un sistema de pararrayos y realizar mantenimientos periódicos a las estructuras del techo. Una vez concluidas las labores, se procedió a la reapertura controlada del tránsito vial.