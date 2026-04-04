Detectan en Soná, madera procesada sin su documentación requerida

Durante un recorrido de control y vigilancia en la vía principal de San José, distrito de Soná (cerca del estadio de béisbol), provincia de Veraguas, uniformados de la Policía Nacional detectaron dos vehículos tipo pick-up transportando madera procesada (presuntamente Cedro Amargo) sin la documentación requerida.

Los conductores fueron identificados y, al no portar permisos, fueron trasladados al Ministerio de Ambiente (Agencia de Soná) para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional señaló que continuará con sus recorridos operativos y preventivos a fin de conservar y proteger, la flora y fauna de nuestro país.