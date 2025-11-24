Detenidos por fraude al Banco Nacional

La Operación Nafta II desmantela una red de fraude al Banco Nacional. La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a tres personas e incautaron un arma de fuego, como parte de una compleja investigación por delito financiero y blanqueo de capitales en perjuicio al Banco Nacional.

El fraude, que supera los 980 mil dólares, consistió en el cambio de dos cheques falsos girados contra una cuenta de la entidad bancaria estatal. Cada cheque estaba valorado en 490 mil dólares, sumando el perjuicio total.

El Esquema del Blanqueo

Una vez que los fondos fraudulentos se hicieron efectivos, los responsables iniciaron un proceso de estratificación para blanquear el dinero. Esto se logró mediante el cambio de los cheques a través de terceras personas, quienes lograron cambiarlos por sumas en efectivo que superaban los 25 mil dólares.

Según el Ministerio Público, un total de seis personas han sido imputadas hasta el momento por su presunta vinculación en este caso de alto perfil. De este grupo, tres de los implicados se encuentran actualmente bajo detención provisional, mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de la red criminal.

Los allanamientos y registros fueron ejecutados en los corregimientos de Tocumen, 24 de Diciembre, Don Bosco y en el sector de El Crisol, como parte de las diligencias investigativas.