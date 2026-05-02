Detienen a 38 adultos y retienen a 2 menores por violar toque de queda en San Miguelito

La Policía Nacional detuvo a 38 adultos y retuvo a dos menores de edad durante el primer día del toque de queda en los corregimientos Belisario Frías y Arnulfo Arias, en San Miguelito.

El operativo se realizó bajo el Decreto Alcaldicio 06, que establece la restricción los viernes, sábados y domingos de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Las 40 personas fueron ubicadas en la vía pública sin justificar su presencia en el horario no permitido.

La medida busca reducir la alta incidencia delictiva y mejorar la convivencia ciudadana en horas nocturnas en ambas zonas.

La Policía reiteró que quienes incumplan la restricción serán conducidos ante las autoridades correspondientes.