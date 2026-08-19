Detienen a menor presuntamente vinculado a muerte de estudiante en Colón

Un menor de edad fue aprehendido tras ser presuntamente vinculado a la muerte de un estudiante, quien perdió la vida luego de recibir heridas con arma de fuego dentro de un transporte público en Villa del Carmen, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

El hecho generó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en Plaza Los Ángeles. Según explicó el subcomisionado Carlos González, supervisor nocturno de la Zona Policial de Colón, tras el incidente el menor habría intentado introducirse en una residencia durante su huida, pero fue interceptado por las unidades policiales luego de recibir la voz de alto.

La información fue dada a conocer por la Policía Nacional, que mantiene operativos para ubicar a un segundo sospechoso presuntamente relacionado con el caso.

La institución solicitó a quienes tengan información que pueda contribuir con la investigación comunicarse a través de la línea 104.