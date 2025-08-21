Detienen en Colón a presunto agresor sexual y a extorsionador

Como parte del Plan Firmeza, la Policía Nacional informó que detuvo a dos hombres buscados por la justicia, en la provincia de Colón. Los sujetos están presuntamente vinculados a delitos contra la libertad e integridad sexual y contra la libertad individual.

Entre los detenidos se encuentra un hombre que, supuestamente, extorsionaba a una víctima exigiéndole dinero bajo amenaza. El segundo detenido es un sujeto requerido por un caso de relaciones sexuales consentidas en perjuicio de una menor de edad, detallaron desde la entidad en comunicado.

Detallaron que ambos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público en la provincia de Colón para los trámites judiciales correspondientes.