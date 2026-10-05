Detienen provisionalmente a representante de Ñürüm por presunta violencia de género

Un juez de garantías de Veraguas ordenó la detención provisional de un representante del distrito de Ñürüm, en la comarca Ngäbe-Buglé, de 49 años, imputado por la presunta comisión de un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género.

De acuerdo con el reporte del Órgano Judicial, el juez César Bernal consideró que la medida era necesaria por la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales relacionados con una posible afectación de medios de prueba, así como por un presunto peligro para la víctima y la comunidad.

Se detalló que durante la audiencia también se legalizó la aprehensión y cinco incautaciones de datos, además de darse por presentada la formulación de imputación realizada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Sheryl Rangel.

El imputado estuvo asistido por el abogado particular Orlando López, mientras que la víctima fue representada por el abogado Gilberto Salado.

La defensa apeló la medida de detención provisional. La audiencia de apelación fue programada para el viernes 9 de octubre, a las 8:15 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial.

La investigación se relaciona con hechos ocurridos presuntamente desde el 29 de julio de 2026 en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Según las pesquisas, la víctima habría recibido constantes amenazas mediante llamadas telefónicas.