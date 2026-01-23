Dictan conferencias sobre reformas educativas

Con la presencia de expertos internacionales sobre reformas educativas, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional organizó un ciclo de conferencias con expertos nacionales e internacionales, en aras de establecer las bases y elementos necesarios para lograr un proyecto de reformas educativas ampliamente consensuado.

Para la exministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, “el sistema educativo se enfrenta a nuevas tensiones en su país, por lo que se optó por un enfoque de reformas paralelas y un plan de desarrollo de cuatro años, en lugar de una gran reforma integral de la ley, debido a las circunstancias políticas y la necesidad de trabajar con la política existente”.

Agregó Angulo que “las reformas educativas requieren las consultas de todos los sectores, pero también es crucial priorizar y llegar a consensos ya que una reforma no puede satisfacer a todos”.

En tanto, Andrés Schleider, director de Educación y Competencias de la OCDE y coordinador del programa PISA, expresó que “la misión del programa educativo PISA, se fundamenta en la articulación efectiva entre educación, tecnología y sector productivo, con el objetivo de cerrar la brecha entre la formación académica tradicional y la competencia que demanda la economía digital”.

El docente Humberto Montero indicó que, “en Panamá, en el sistema educativo debe descentralizarse las 16 regiones educativas; además, es necesario que en el sistema se hagan transformaciones al currículum y sobre todo contar con el presupuesto acorde a las necesidades actuales, para que el aprendizaje sea a su más alto nivel”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, señaló que el rol del legislativo es poner siempre primero a los más vulnerables, especialmente al derecho de una educación de calidad, como herramienta de movilidad social y cohesión nacional.

Enfatizó Bloise que “Aquí no se discute un presupuesto, se define el destino de generaciones enteras. La historia no recordará a quién habló mejor, sino quién tuvo el coraje de convertir la voluntad política en ley”.