Dictan detención provisional para un hombre por violación agravada en Guna Yala

Un ciudadano de 28 años permanecerá bajo detención provisional por el delito de violación agravada, luego de que la Personería Municipal de Guna Yala acreditara su presunta vinculación en un caso ocurrido en esta región, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Detallaron que, ante un Juzgado de Garantías, el Ministerio Público logró que se admitieran las solicitudes de legalización de aprehensión y la correspondiente formulación de imputación de cargos.

Este hecho ocurrió a mediados de octubre del 2024, en la comarca Guna Yala, cuando el imputado abusó sexualmente de un menor de 13 años de edad, producto del cual resultó embarazada.

Una vez la Personería de Guna Yala conoce del caso inicia las investigaciones y el pasado 21 de marzo, el imputado fue aprehendido.

La PGN reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.