DIJ captura en La Chorrera a condenado por blanqueo de capitales

Un hombre condenado a ocho años de prisión por el delito de blanqueo de capitales fue aprehendido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en una plaza comercial del distrito de La Chorrera.

La captura se realizó en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que mantenía vigente una sentencia condenatoria contra el individuo por delitos contra el orden económico.

Tras su aprehensión, el sujeto fue trasladado para los trámites correspondientes y posteriormente puesto a órdenes del sistema penitenciario para el cumplimiento de la pena impuesta.