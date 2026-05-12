Diputado Betserai Richards denuncia deterioro y retrasos quirúrgicos en hospital de la CSS

El diputado Betserai Richards denunció en redes sociales presuntas deficiencias en la atención e infraestructura del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, administrado por la Caja de Seguro Social (CSS).

En un video publicado en sus plataformas digitales, el diputado cuestionó a la entidad por el estado del sistema de aire acondicionado y aseguró que las citas no han sido reprogramadas pese a los problemas reportados.

“Señoras y señores, el Seguro Social mintió o no mintió, porque hoy todavía no tienen el aire al 100% y no han reprogramado la cita”, expresó Richards durante una inspección en el centro hospitalario.

El diputado también mostró imágenes de áreas del hospital y afirmó que existen problemas estructurales en las instalaciones.

“Prácticamente pareciera que estructuralmente se está cayendo a pedazos, pedazos de bloques que se han ido cayendo en los últimos meses sin que el director Dino Mon haga algo para intentar resolver esto”, manifestó.

Richards además señaló que la CSS publicó un comunicado oficial en respuesta a sus cuestionamientos y acusó a la institución de intentar “silenciar” las críticas.

“Intentan ocultar la verdad de miles de personas, miles de asegurados que sufren por el mal servicio”, sostuvo.

Durante la denuncia, el diputado también mencionó el caso de un paciente identificado como Salvador Martínez, quien, según indicó, tendría 30 días esperando una cirugía.

La institución explicó la situación operativa en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde una falla en el sistema de aire acondicionado obligó a reubicar cirugías electivas hacia la Ciudad de la Salud durante esta semana.

La CSS aclaró que los servicios esenciales siguen funcionando. Se mantienen activas las cirugías de urgencia, así como las cesáreas y la atención en ginecología y obstetricia, sin interrupciones.

Sobre el sistema de enfriamiento, la entidad detalló que se instalaron equipos temporales mientras avanzan los trabajos de reparación.